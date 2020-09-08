Ordu’da pandemi çalışmaları

Ordu’da yürütülen pandemi çalışmalarında kullanılmak üzere Ordu Valiliği tarafından temin edilen araçlar, Vali Tuncay Sonel tarafından Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Pandemi çalışmalarında kullanılmak üzere Ordu Valiliği tarafından temin edilen araçların teslim programında bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, ilgili bakanlıklarımızın, illerde sağlık teşkilatlarımızın çok özverili çalışmaları var. Bizler de ‘Ordu Ailesi’ olarak sağlık çalışanlarımızın her daim yanındayız” dedi.

25 araçla filyasyon ve diğer çalışmalarında kullanılmak üzere Sağlık teşkilatımıza destek verdiklerini belirten Vali Sonel, toplam araç sayısının 100’e çıktığını belirtti.

Vali Sonel, “Bunlardan 40 tanesi hasta nakillerinde, 60 aracımız ise filyasyon çalışmalarında görev alacak. Tüm sağlık çalışanlarımız, denetim görevini ifa eden tüm güvenlik görevlilerimiz, diğer kamu görevlilerimiz, herkes büyük bir özveri ile çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Cenazelerde bulaşma tehlikesinin daha yoğun olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, “Biz toplum olarak, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda dikkat ettiğimiz takdirde bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, daha sonra pandemi çalışmalarında görev yapacak 25 aracı ve ekipleri görev yerlerine uğurlayarak, başarılar diledi ve ilk aracıda kendisi kullanarak sağlık çalışanlarına moral ve motivasyonda bulundu.

