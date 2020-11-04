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Ordu’da pandemi denetimleri sıklaştırılacak

ORDU HABERLERİ  | 04.11.2020 18:39 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs tedbirleri konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlar, tedbirler ve yeni önlemleri, ilimizde sıkı bir şekilde uygulayacağız" dedi.Ordu’da korona virüs virüs (Covid-19) salgınını konusunda alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs tedbirleri konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlar, tedbirler ve yeni önlemleri, ilimizde sıkı bir şekilde uygulayacağız" dedi.
Ordu’da korona virüs virüs (Covid-19) salgınını konusunda alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İl Pandemi Kurulu’nun üyesi olan ilçe kaymakamlarından ve ilgili kurum müdürlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kararları, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı genelgelerinin, tüm kadro ile sahada tavizsiz uygulanmasını isteyen Vali Tuncay Sonel, “Dünya ülkelerinde olduğu gibi, havalarında soğumasıyla birlikte ülkemizde de Covid-19 vakalarında artış görülmektedir. Bu artışın önüne geçebilmek için Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımızca, İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlar, tedbirler ve yeni önlemleri, ilimizde sıkı bir şekilde uygulayacağız” diye konuştu.
Vali Sonel, “Tüm ekiplerimizle birlikte sahada olacağız. Diğer taraftan, toplumumuzu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Sağlık çalışanlarımızın edindikleri tecrübeleri kamuoyu ile paylaşacağız. Düğün ve cenaze gibi kalabalık oluşturacak ortamlardan uzak duracağız. Ve altın kuralımız olan maske, mesafe ve temizliğe özen göstermeye devam edeceğiz. Kış aylarına girmekte olduğumuz ve daha çok kapalı mekanlarda vakit geçireceğimiz bu günlerde, bu aylarda çok daha dikkatli ve hassas davranmalıyız. El birliği ve güç birliği ile Covid-19 salgınının yayılmasını önlemede başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerin kullandı.
Toplantıya katılan İl Pandemi Kurulu üyelerinin görüş, öneri ve düşüncelerini de dinleyen Vali Tuncay Sonel, bir eylem planı dahilinde Ordu’da korona virüse karşı etkili bir mücadele yürütüleceğini sözlerine ekledi.
Valilik Toplantı Salonu’nda, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapılan İl Pandemi Kurulu Toplantısına, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile kurul üyeleri katıldı.

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