YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da Pekin ördeği yetiştirilecek

Ordu'da Pekin ördeği yetiştirilecek

ORDU HABERLERİ  | 20.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

"

Ordu'da, gelir getirici tarım projeleri kapsamında Pekin ördeği yetiştirmek üzere ilk işletme kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Pekin Ördeği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin hayata geçirildiğini belirtti.

Proje kapsamında ilk işletmenin, Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'nde Hasan Bacınoğlu'ya ait arazide kurulduğunu vurgulayan Güler, kırsalda yaşayanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla yaptıkları çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Güler, Pekin ördeği yetiştiriciliğinin, üretim giderleri yönünden diğer kanatlılara göre ekonomik olduğuna dikkati çekti. Güler, Pekin ördeğinin tavuk ve diğer kanatlı türlerine göre olumsuz çevre koşullarına dayanıklı ve yetiştiriciliğinin de kolay olduğunu aktardı.

Çiftçilere yeni gelir kapıları açmak istediklerini yineleyen Güler, bu kapsamda yürüttükleri tarım projeleriyle göçü tersine çevirmeyi de hedeflediklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen işletmeci Hasan Bacınoğlu da uzun yıllar tavuk sektöründe yer aldığını belirterek, "Pekin ördeğine et ve yumurta verimliliği konusunda merakım vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle bu sektöre giriş yaptım. Pekin ördeklerinin fındığa alternatif olarak bizlere ek gelir olacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Ordu Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
02:49
Sabah
04:49
Öğle
12:35
İkindi
16:35
Akşam
20:11
Yatsı
22:02

Ordu Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Odabaş Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Tuba Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Türkmenler Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Candan Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Fırat Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Yeni Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Lokman Eczanesi
Fatsa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Maske takmayanlara ceza yağdı

Maske takmayanlara ceza yağdı

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.