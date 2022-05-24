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Ordu'da Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi

24.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün başlayan Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Rafting Okul Sporları Şampiyonası 2. bölge gençler kategorisi grup müsabakalarının final yarışları yapıldı.

Akyazı Mahallesi'ndeki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada, erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride 19 takım yarıştı.

Ordu, Yozgat, Düzce, Tunceli ve Rize'den 95 sporcunun mücadele ettiği yarışma sonrasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Dereceye girenlere ödüllerini, Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı takdim etti.

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