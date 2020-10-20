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Ordu’da sağanak

ORDU HABERLERİ  | 20.10.2020 12:54 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla başlayan ve öğlen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde aralıklarla başlayan ve öğlen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri kimi zaman sürücülere ve yayalara da zor anlar yaşatırken, işlek cadde ve sokaklarda ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan tahminlere göre yağışların, yarın öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği görülüyor.

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Ergül Eczanesi
Altinordu
Selin Eczanesi
Altinordu
Zeynep Eczanesi
Altinordu
Melike Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Merkez Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Çelik Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Lale Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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