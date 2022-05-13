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Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

13.05.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Şirinevler Mahallesi'nde babasıyla kaldırımda yürüyen Berat Aydoğdu, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, bel kısmından ısırdığı çocuk sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aydoğdu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba Şükrü Aydoğdu, AA muhabirine, üç çocuğunu gezdirdiği sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

Oğlunu köpekten kurtararak aldığını, o sırada başka köpeklerin de geldiğini ve hepsini kovaladığını belirten Aydoğdu, "Sokakta bulunan köpeklerin toplanması lazım. Benim de iki köpeğim var ama hiç kimseye değmiyor. Onların aşısı var. Aslında oğlum, köpekleri seven bir çocuk." dedi.

Berat Aydoğdu ise saldırı sırasında çok korktuğunu ifade etti.

Öte yandan, belediye ekiplerinin çocuğa saldıran köpek dahil iki sahipsiz köpeği barınağa götürdüğü öğrenildi.

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