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Ordu'da satranç turnuvası başladı

05.03.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da satranç turnuvası başladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası başladı.

Ünye Belediyesince Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya Ordu, Trabzon, Giresun ve Samsun'dan katılan 7-18 yaş arası 200'den fazla sporcu, 12 farklı kategoride yarışıyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele noktasında farkındalığın oluşması için Türkiye Satranç Federasyonu ile bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sunan bu tür etkinlikleri bundan sonra da gerçekleştireceklerini belirten Tavlı, günümüzde sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıkların yanı sıra teknolojik bağımlılığın da arttığını aktardı.

Tavlı, "Özellikle teknoloji bağımlılığı çocuklarımızı ve gençlerimizi bireyselliğe ve sanal dünyaya iterken, biz istedik ki satranç turnuvası ile birlikte birbiriyle etkileşimlerine ve aynı zamanda hafızalarının gelişimlerine katkı sunalım. Böylelikle çocuklarımız sanal dünyadan uzak bir etkinliğin içinde bulunacaktır. Katılan çocuklarımıza başarılar diliyorum. Turnuvamız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Tavlı, konuşmasının ardından bir öğrenci ile satranç turnuvasının startını verdi.

Turnuvanın ödül töreni ise yarın maçların tamamlanmasının ardından yapılacak.

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