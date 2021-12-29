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Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

29.12.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Gülyalı ilçesinde bir atölyeye operasyon düzenledi.

Atölyede yapılan aramada, 2 torna makinesi, 2 matkap, 2 spiral, 4 tabanca kalıbı, 2 tabanca gövdesi, 4 tabanca namlusu, 3 tabanca üst kapağı, 5 tabanca şarjörü, 29 fişek, 1 el telsizi ile silah yapımında kullanılan 196 malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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