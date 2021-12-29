Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Gülyalı ilçesinde bir atölyeye operasyon düzenledi.

Atölyede yapılan aramada, 2 torna makinesi, 2 matkap, 2 spiral, 4 tabanca kalıbı, 2 tabanca gövdesi, 4 tabanca namlusu, 3 tabanca üst kapağı, 5 tabanca şarjörü, 29 fişek, 1 el telsizi ile silah yapımında kullanılan 196 malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz