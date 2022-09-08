Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

