Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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