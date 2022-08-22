Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gölevi Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda bulunan bir kafede M.C.B ile S.F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu S.F üzerinde bulunan tabancayla M.C.B’yi bacağından yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.C.B, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine destek olarak İl Emniyet Müdürlüğünden gelen özel harekat ekibi, olayın ardından kaçan zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan S.F'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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