Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Perşembe Yaylası Çakırlı Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan Emin (84) ile eşi Cemile Emlek'ten (89) haber alamayan komşuları, durumu yakınlarına bildirdi.

Eve gelip kapıyı açarak içeri giren yakınları, Emlek çiftini yatak odalarında hareketsiz gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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