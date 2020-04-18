Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişi ile market işleten kişiye para cezası uygulandı.

Ünye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çamurlu Mahallesi'nde H.A. isimli vatandaşın sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen marketini açtığını tespit etti.

H.A'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

İlçede bir kişinin ATM'den para çekmesi ve diğer 3 kişinin de sokağa çıkması nedeniyle bu 4 kişiye de 1568 lira para cezası uygulandı.

Ünye'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 5 kişiye toplam 4 bin 718 lira cezai işlem uygulandı.

