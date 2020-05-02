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Ordu’da sözleşmeli tarım başlıyor

ORDU HABERLERİ  | 02.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Ordu’da 7 ilçede seracılık yapan üreticilere 5 bin adet aşılı domates fidesi dağıtıldı.Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerinde 30’u 240 metrekare, 10’u ise 500 metrekare olan seraların kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edildi.“Üreticilerle sözleşmeli tarım yapılacak”Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, göreve geldikten sonra tarım alanına büyük önem verdiklerini belirtti.

Ordu’da 7 ilçede seracılık yapan üreticilere 5 bin adet aşılı domates fidesi dağıtıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ‘Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerinde 30’u 240 metrekare, 10’u ise 500 metrekare olan seraların kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edildi.

“Üreticilerle sözleşmeli tarım yapılacak”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, göreve geldikten sonra tarım alanına büyük önem verdiklerini belirtti. Bir yıl içinde tarım alanında büyük adımlar attıklarını belirten Güler, yeni dönemde üreticilerin ürünlerinin sözleşmeli tarım modeli kapsamında alınacağını kaydetti.
Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin ürünlerini sözleşmeli tarım modeli kapsamında alacağız. Ordu’da sözleşmeli tarımın başlangıcı olarak 20 seracımıza toplam 5 bin adet aşılı domates fidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu üreticilerimiz ile yapılan sözleşme neticesinde hasat sezonunda pazar fiyatı üzerinden fide bedeli kadar ürün alacak ve sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtımı gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece tarımsal alanda meyve ve sebze üretim çalışmaları yapmadık. Hayvancılık alanında da çalışmalarımız oldu. Bütün bu çalışmalarımızın ana teması tarımsal alanda yeni bir Ordu modeli oluşturmaktı. Bunu da yavaş yavaş hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

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Altinordu
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Altinordu
Çakır Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Hekimoğlu Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Pelin Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
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