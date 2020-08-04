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Ordu’da su barajları

ORDU HABERLERİ  | 04.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Ordu’da muhtemel içme suyu sıkıntısına karşı su depolama kapasitesinin arttırılması, tarım için sulama imkanı ve yörelere içme suyu sağlanması amacıyla küçük ölçekli baraj yapılmaları sürüyor.Devlet Su İşleri (DSİ) 7.

Ordu’da su barajları

Ordu’da muhtemel içme suyu sıkıntısına karşı su depolama kapasitesinin arttırılması, tarım için sulama imkanı ve yörelere içme suyu sağlanması amacıyla küçük ölçekli baraj yapılmaları sürüyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, göl-su çalışması kapsamında Korgan Göleti, Çaybaşı ile Ünye’nin Tekkiraz ve İnkur Mahallelerinin faydalanacağı Çağlayan Göleti, Kumru Göleti inşaatları sürüyor. Bu arada Çaybaşı-İlküvez Göleti inşaatı yüzde 90 seviyesinde tamamlandı.
Korgan Göleti’nden yılda 1.80 metreküp, Çaybaşı-İlküvez Göletinden yılda 2.42 metreküp, Çaybaşı ile Ünye’nin Tekkiraz ve İnkur Mahallelerinin faydalanacağı Çağlayan Göleti’nden yılda 2.21 metreküp, Gölköy Kırtaş Göleti’nden yılda 3.83 metreküp ve Kumru Göleti’nden 2.92 metreküp içme suyu sağlanması hedefleniyor.
Ordu Üniversitesi Baraj Göleti daha önce hizmete girmişti.

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Fatsa
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