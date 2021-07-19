YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

19.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Salih Sağır'ın kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Yurtseven mevkisinde devrildi.

Sürücü Salih Sağır'ın yanı sıra Ülviyat, Zirali ile Nurcan Sağır yaralandı.

Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurcan Sağır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilirDikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden olduOrdu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:14
Sabah
05:06
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:04
Yatsı
21:47

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Çakır Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Hastaneler Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Yeniçarşı Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Demir Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Ergül Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Güler Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Gündoğdu Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.