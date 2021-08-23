Ordu'da tarım aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alankent Mahallesi'nde Mehmet Yalçınkaya'nın kullandığı "pat pat" olarak bilinen tarım aracı ile otomobil çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracının sürücüsü ve eşi Ayşe Yalçınkaya ile bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yalçınkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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