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Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

08.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada yeğenini tüfekle yaralayan kişi jandarmaya teslim oldu.

Yavi Mahallesi'nde Mehmet Ç. ile kardeşi Muzaffer Ç. arasında tarım arazisindeki sınır anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Mehmet Ç’nin oğlu Ali Ç'nin de dahil olduğu tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer Ç, evinden aldığı tüfekle yeğenini yaraladı.

Yaralanan Ali Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muzaffer Ç, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ünye amca tüfek yeğen

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