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Ordu’da temizlik işçisinin bulduğu 2 çeyrek altın sahibine teslim edildi

27.05.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da temizlik işçisinin bulduğu 2 çeyrek altın sahibine teslim edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde belediye temizlik işçisinin bulduğu 2 çeyrek altın, sahibine teslim edildi.

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İlyas Kara, Kaledere Mahallesi'nde dün gece temizlik yaptığı sırada küçük kutular içerisinde 2 çeyrek altın buldu.

Kara, mesai bitiminin ardından Zabıta Müdürlüğüne giderek altınları teslim etti.

Düşürdüğü altınlarının bulunması için belediyeye müracaat eden Ruhi Taş, altınlarının bulunduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, altınları Taş'a teslim etti.

Başkan Tavlı, temizlik işçisi mesai arkadaşlarını duyarlılığı nedeniyle tebrik ederek "Dün gece mesaisinde mıntıkasında temizlik yapan kardeşimiz yerde bulduğu altınları Zabıta Müdürlüğümüze teslim etmiş. Vatandaşımız da bugün altınlarının kaybolduğunu beyan etmiş. Belediye personeli kardeşimize dürüstlük örneği göstererek altınları teslim etmesi nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Ruhi Taş ise duyarlı vatandaşlara ihtiyaç olduğunu belirterek "Kendisi istirahatte olduğu için burada yüz yüze teşekkür edemedim. Ancak telefon numarasını aldım ve kendisini arayarak teşekkür edeceğim. Ayrıca bizim de kendisine küçük bir ikramımız olacak. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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