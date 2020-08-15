YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da temizlik timi

Ordu’da temizlik timi

ORDU HABERLERİ  | 15.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Ordu’da vatandaşların sıklıkla kullandığı hastane ve ibadethane bahçeleri başta olmak üzere cadde ve sokaklar özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.Altınordu Belediyesi korona virüs salgını ve fındık hasat sezonu dolayısıyla artan nüfusa bağlı olarak hijyen çalışmalarına ağırlık veriyor.

Ordu’da vatandaşların sıklıkla kullandığı hastane ve ibadethane bahçeleri başta olmak üzere cadde ve sokaklar özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.
Altınordu Belediyesi korona virüs salgını ve fındık hasat sezonu dolayısıyla artan nüfusa bağlı olarak hijyen çalışmalarına ağırlık veriyor. Şehir nüfusunun arttığı bu günlerde ortak kullanım alanları ile cadde ve sokakların hijyeni büyük önem taşıyor. Pandemi sürecinin başladığı ilk günden bu yana şehirde geniş çaplı hijyen çalışması yürüten Altınordu Belediyesi Temizlik Timi ’Temiz Şehir Altınordu’ hedefiyle gece-gündüz demeden dezenfekte ve yıkama çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda vatandaşların sıklıkla kullandığı hastaneler ve ibadethanelerin girişlerini, bahçelerini ve ortak kullanım alanlarının yanında sokak ve caddeleri çevreye ve doğaya zararsız dezenfektan içerikli özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüsle mücadelede yeni yasaklar

Korona virüsle mücadelede yeni yasaklar

Şanlıurfa'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Şanlıurfa'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Karaman’a Yörük yağlığı

Karaman’a Yörük yağlığı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Polis, 400 saatlik görüntüyü izleyip operasyon yaptı

Polis, 400 saatlik görüntüyü izleyip operasyon yaptı

Op. Dr. Erdoğan: “Genital estetikte lazer uygulamalarıyla doğum öncesine dönüş mümkün”

Op. Dr. Erdoğan: “Genital estetikte lazer uygulamalarıyla doğum öncesine dönüş mümkün”

Ordu Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:31
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:35
Yatsı
21:05

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Kayahan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Koçak Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Zaimoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Karşıyaka Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Ömür Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Poyraz Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Gazi Eczanesi (Gece Yarısına Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ekipler, su sıkıntısı yaşanmaması adına görev başında

Ekipler, su sıkıntısı yaşanmaması adına görev başında

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ordu’nun tirmit çeşitleri tezgahlarda

Ordu’nun tirmit çeşitleri tezgahlarda

Gaga Gölü bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Gaga Gölü bayramda ziyaretçi akınına uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.