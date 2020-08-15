Ordu’da temizlik timi

Ordu’da vatandaşların sıklıkla kullandığı hastane ve ibadethane bahçeleri başta olmak üzere cadde ve sokaklar özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.

Altınordu Belediyesi korona virüs salgını ve fındık hasat sezonu dolayısıyla artan nüfusa bağlı olarak hijyen çalışmalarına ağırlık veriyor. Şehir nüfusunun arttığı bu günlerde ortak kullanım alanları ile cadde ve sokakların hijyeni büyük önem taşıyor. Pandemi sürecinin başladığı ilk günden bu yana şehirde geniş çaplı hijyen çalışması yürüten Altınordu Belediyesi Temizlik Timi ’Temiz Şehir Altınordu’ hedefiyle gece-gündüz demeden dezenfekte ve yıkama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda vatandaşların sıklıkla kullandığı hastaneler ve ibadethanelerin girişlerini, bahçelerini ve ortak kullanım alanlarının yanında sokak ve caddeleri çevreye ve doğaya zararsız dezenfektan içerikli özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor.

