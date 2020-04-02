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Ordu’da ticari taksiler dönüşümlü çalışacak

ORDU HABERLERİ  | 02.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

Ordu’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ticari taksilerin kırmızı ve mavi renklerle dönüşümlü olarak çalışması kararı alındı.Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren ticari taksiler bağlı oldukları duraklara göre ikiye bölünerek 2 Nisan 2020 saat 00.01’den itibaren bir gün kırmızı renk, bir gün mavi renk olarak çalışacaklar.

Ordu’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ticari taksilerin kırmızı ve mavi renklerle dönüşümlü olarak çalışması kararı alındı.
Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren ticari taksiler bağlı oldukları duraklara göre ikiye bölünerek 2 Nisan 2020 saat 00.01’den itibaren bir gün kırmızı renk, bir gün mavi renk olarak çalışacaklar. Ticari taksiler kırmızı ve mavi renk etiketleri ön camlarına görünür şekilde yapıştıracaklar.

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Çınar Eczanesi
Fatsa
Yıldız Eczanesi
Fatsa
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