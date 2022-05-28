Ordu'da tırdan ayrılan dorse ulaşımı aksattı

Ordu’nun Ünye ilçesinde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Saraçlı Mahallesi'nde Akkuş Niksar Caddesi'ne dönmek isteyen sürücüsü henüz bilinmeyen 52 LB 543 plakalı tırın dorsesi hareket halindeyken ayrıldı.

Yolun bir bölümünü kapatan dorse nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Tırın dorsesinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz