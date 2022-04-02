Ordu'da tırın otomobillere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde, Metin Mert yönetimimdeki 34 KL 2561 plakalı tır, trafik ışıklarında duramayınca önce Serdar Tanrıkulu idaresindeki 55 RJ 891 plakalı otomobile, ardından Recep Şen'in kullandığı 05 EV 268 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şen, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırdı.



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