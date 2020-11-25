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Ordu’da trafik cezaları en çok hız sınırını aşanlara kesiliyor

ORDU HABERLERİ  | 25.11.2020 09:45 | Son Güncelleme

Ordu’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücülere en çok hız sınırlarını aşmaktan ceza kesiliyor.16-22 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 32 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 47 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 99 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 248 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 20 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.Denetimlerde ayrıca 134 araç trafikte men edilirken 32 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Ordu’da trafik cezaları en çok hız sınırını aşanlara kesiliyor

Ordu’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde sürücülere en çok hız sınırlarını aşmaktan ceza kesiliyor.
16-22 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 32 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 47 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 99 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 248 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 20 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde ayrıca 134 araç trafikte men edilirken 32 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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