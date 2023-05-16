YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

16.05.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Çaybaşı Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Zafer Ç. idaresindeki 52 BAK 72 plakalı otomobil, kavşaktan Çaybaşı istikametine dönmeye çalışan Ali T.’nin kullandığı 52 ABP 410 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle sahil yolu trafiği bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ata tohumları Ordu’da gün yüzüne çıkıyorAta tohumları Ordu’da gün yüzüne çıkıyor
Munzurlar, turistlerin ilgi odağıMunzurlar, turistlerin ilgi odağı
Göztepe’nin konuğu Çaykur RizesporGöztepe’nin konuğu Çaykur Rizespor
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:03
Öğle
12:30
İkindi
16:25
Akşam
19:46
Yatsı
21:25

Ordu Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Saglik eczanesi
Aybasti
Arif eczanesi
Golkoy
Seyitoglu eczanesi
Fatsa
Halk eczanesi
Korgan
Tayfun eczanesi
Altinordu
Karadeniz eczanesi
Persembe
Çakiroglu eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.