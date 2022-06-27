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Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

27.06.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde kontrolden çıkarak önce Hüdaver Makar (74) yönetimindeki 52 ABS 497 hafif ticari araca, ardından Emrah İlhan (35) idaresindeki 52 EV 342 plakalı otomobile çarpıp kaçtı.

Kazada, araçların sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Esen Makar ve Emine Çöp yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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