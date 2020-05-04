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Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı yazılıyor

ORDU HABERLERİ  | 04.05.2020 21:35 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir hafta içerisinde en çok trafik cezası hız sınırlarını aşmaktan dolayı gerçekleşti.Ordu polis sorumluluk bölgesinde 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 7 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 619 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 41 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 2 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 4 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uygulandı.Aynı denetimlerle 21 araç trafikte men edilirken 7 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Ordu’da trafikte en fazla ceza hız sınırını aşmaktan dolayı yazılıyor

Ordu’da son bir hafta içerisinde en çok trafik cezası hız sınırlarını aşmaktan dolayı gerçekleşti.
Ordu polis sorumluluk bölgesinde 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 7 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 619 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 41 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 2 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 4 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uygulandı.
Aynı denetimlerle 21 araç trafikte men edilirken 7 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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Sabah
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Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:35
Yatsı
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Ordu Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Büyük Eczanesi
Altinordu
Pınar Eczanesi
Altinordu
Subaşı Eczanesi
Altinordu
Dilek Eczanesi
Fatsa
Sena Eczanesi
Fatsa
Beşlioğlu Eczanesi
Unye
Safa Eczanesi
Unye
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