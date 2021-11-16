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Ordu'da traktörün çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk öldü

16.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da traktörün çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk öldü

Ordu'da traktörün çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 52 ABV 657 plakalı traktör, Liseler Mahallesi Irmak Caddesi Tabakhane Deresi mevkisinde yola aniden çıkan 2,5 yaşındaki Serhat Ali Çetin'e çarptı.

Kazada ağır yaranan Serhat Ali, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serhat Ali Çetin'in, sürücü M.S'nin yeğeni olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ünye

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