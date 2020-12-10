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Ordu’da turizm yeniden keşfediliyor

ORDU HABERLERİ  | 10.12.2020 22:08 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mağarası’nda incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Yazkonağı Mağarası, sadece Ünye ve Ordu turizmine değil, Türkiye turizmine kazandırılmalıdır” dedi.Yaklaşık 1 km.

Ordu’nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mağarası’nda incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Yazkonağı Mağarası, sadece Ünye ve Ordu turizmine değil, Türkiye turizmine kazandırılmalıdır” dedi.
Yaklaşık 1 km. uzunluğundaki mağarada çeşitli incelemelerde bulunurken ön rapor için notlar tutulan geziden Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Yazkonağı Mağarası’nın turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağını belirterek, “Ünye Turizm İşletmecileri Derneğimizle birlikte Yazkonağı Mağarası’na bir gezi düzenledik. Bugüne kadar ismini sıkça duyduğumuz mağaramızla ilgili farklı rivayetler de dinlemiştik. Bugün ise bizzat yerinde inceleme fırsatı bulduk. Burayı sadece Ünye ve Ordu turizmine değil Türkiye turizmine kazandırmak için keşif çalışması yürüttük. İçerisinde yarasa kolonileri, gölü ve sarkıtlarıyla güzel bir yer. Başta Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel başkanlığında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle burada yapacağımız çalışmalar sonucunda özellikle adrenalin sevenlerin uğrak yeri olacaktır” dedi.
Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi ise yaptığı açıklamada, "Sadece bölgemizin değil, ülkemizin bir değeri Yaz Konağı Mağarası. ÜNTİD olarak öncülük yaptığımız, yaklaşık 1 km uzunluğunda olan sarkıt ve dikitleri bünyesinde barındıran ve yarasa kolonilerinin olduğu, yaklaşık 30 m.den akan yağmur şelalesi ile tam bir doğa harikası Yaz Konağı Mağarası keşif ve ön rapor gezimizi Ünye Kaymakamımız Sayın Ümit Hüseyin Güney başkanlığında, Arkeolog Ali Rıza Nal Bey, Sanat Tarihçisi ve Dernek Üyemiz Nevra Arslan, Odak üyesi Maden Müh. Dağcı Anıl Alp Bey, Mahalle Muhtarımız Ihsan Bağcı ile birlikte gerçekleştirdik. Bu gezi ile öncelikli amacımız, tamamen doğal olmakla birlikte fay kırığı oluşumuyla meydana gelen mağaramızın halkımızın ziyaretine açılmadan önce yapılması gereken; ulaşım kolaylığı sağlayacak yönlendirme levhaları, giriş düzenlemesi, galeri boyunca zamanla oluşan göçük ve akarların temizlenmesi, taban yolu, tavan ve ara galerilerdeki oluşan sarkıt ve dikitlerin gün ışığı rengi ile aydınlatılmasının sağlanması, galerinin tam güvenlikli, yarı güvenlikli ve güvensiz bölgelerinin renk ve mesafeli planının girişte pano ile hazırlanması, galeri içerisinde bu mesafelerin işaretlenerek ziyaretçilerin bilgilendirilmesi gibi turizmsel hizmet alt yapısının hazırlanarak kazandırılmasını hedefliyoruz. Ülkemizin turizmine değer katacak boyutta bir destinasyonu, Ünye ve Ülke turizmimize hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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