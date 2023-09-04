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Ordu'da Türkiye-Sırbistan final maçı sahildeki dev ekranda izlendi

04.09.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını, sahilde kurulan dev ekranda seyretti.

Ordu'da Türkiye-Sırbistan final maçı sahildeki dev ekranda izlendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmayı açık havada seyretmek isteyenler için Altınordu sahilinde dev ekran kurdu.

Bazı vatandaşların Türkiye forması giydiği alanda toplananlar, "Filenin Sultanları"nın kazandığı her sayıda alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Ordulular, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olmasını büyük sevinçle kutladı.

Bazı vatandaşlar da konvoyla şehir turuyla kutlama yaptı.

Maçı izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere, Ordu'dan filenin sultanlarını gönül dolusu alkışladıklarını söyledi.

Güler, harikulade bir sonuç alındığını vurgulayarak, filenin sultanlarını Ordu'dan hep beraber kutladıklarını belirtti.

Hilmi Güler, "Maçı hem ortak seyrettik hem de ortak bir duygudaşlık oluşturduk. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Çocuklarıyla maçı takip eden Mehmet Yavuz, Türkiye'nin şampiyon olmasından çok mutlu olduklarını aktararak, "Kızlar da voleybola meraklı. Onlar için de sevinç oldu. Yani mutluyuz. Milli takımımızı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu şampiyonluk hakikaten ülkemiz için büyük bir gurur oldu." diye konuştu.

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