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Ordu’da uyuşturucu kullananlara ceza

ORDU HABERLERİ  | 08.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Ordu’da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında bir araçta bulunan 3 şüpheli şahsın üzerilerinde yapılan aramada 59 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılırken diğer şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapıldı.Öte yandan Ünye ilçesinde 1 kişinin üzerinde 1 gram, Fatsa ilçesinde 2 şahsın üzerilerinde 2 gram ve 1 kişinin üzerinde de 1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ordu’da uyuşturucu kullananlara ceza

Ordu’da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında bir araçta bulunan 3 şüpheli şahsın üzerilerinde yapılan aramada 59 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapılırken diğer şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapıldı.
Öte yandan Ünye ilçesinde 1 kişinin üzerinde 1 gram, Fatsa ilçesinde 2 şahsın üzerilerinde 2 gram ve 1 kişinin üzerinde de 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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