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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ORDU HABERLERİ  | 03.02.2020 15:32 | Son Güncelleme

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatsa ve Ünye ilçeleri ile Samsun ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 42 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatsa ve Ünye ilçeleri ile Samsun ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 42 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ilçesinde yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde 4 adet, bir araçta yapılan aramada 20 adet ecstasy hap, başka bir araçta 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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