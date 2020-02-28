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Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ORDU HABERLERİ  | 28.02.2020 19:50 | Son Güncelleme

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Akkuş ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 şüpheli şahsa ait 5 ev ve eklentilerinde adama yapıldı.

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Akkuş ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 şüpheli şahsa ait 5 ev ve eklentilerinde adama yapıldı. Yapılan aramalarda 195 gram kubar esrar, 8 adet kenevir tohumu, 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, (24) adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet el yapımı dolma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıstan 3’ü adli makamlara sevk edildi.

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