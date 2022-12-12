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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

12.12.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Altınordu ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 439 sentetik uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 365 lira bulundu.

Gözaltına alınan S.Ö, S.U. ve E.C.U, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.U. ve E.C.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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