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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.11.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2 şüphelinin iş yeri, ev ve eklentisinde arama yapıldı.

Aramalarda 530 gram kubar esrar, 7 uyuşturucu hap, 6 litre sahte/kaçak alkollü içecek, ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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