Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu 2 şüphelinin iş yeri, ev ve eklentisinde arama yapıldı.

Aramalarda 530 gram kubar esrar, 7 uyuşturucu hap, 6 litre sahte/kaçak alkollü içecek, ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

