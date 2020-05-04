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Ordu’da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 04.05.2020 21:30 | Son Güncelleme

Ordu’da uyuşturucu kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen hafta içerisinde Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinde kokain ele geçirildi.

Ordu’da uyuşturucu satan 3 torbacı tutuklandı

Ordu’da uyuşturucu kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen hafta içerisinde Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinde kokain ele geçirildi. 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılırken ifadeler sonrasında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Bu arada yine Fatsa ilçesinde 1 şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin, 5 şahsın üzerinde 2 gram kokain, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda Ünye’de bir araçta yapılan aramada toplamda 63 gram esrar, Altınordu’da şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 şahıstan, birincisinden 3 gram, ikinci şahıstan 2 fişek halinde 5 gram olmak üzere toplamda 8 gram esrar ele geçirildi.

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