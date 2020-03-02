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Ordu’da uyuşturucu satan torbacı tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 02.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Ordu’da üzerinde 265 uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi tutuklandı.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine arama yapılan bir kişinin üzerinde 265 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ordu’da uyuşturucu satan torbacı tutuklandı

Ordu’da üzerinde 265 uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi tutuklandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine arama yapılan bir kişinin üzerinde 265 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Ünye ilçesinde 2 kişinin üzerinde 3 adet ecstasy hap, Çamaş ilçesinde 1 kişinin üzerinde 2 gram esrar, Fatsa ilçesinde bir kişinin üzerinde 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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