Ordu’da uyuşturucu satışı yapan 2 torbacı yakalandı

Ordu’da uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılık ve satışı yaptığı belirlenen 2 kişi Jandarma tarafından yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Ulubey ilçesinde yapılan operasyonda içerisinde 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu araması yapan narkotik köpeğinin dikkati sayesinde gizli bölmede 125 gram kubar esrar maddesi ile 1 paket sigara sarma kâğıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi mahkemeye sevk edildi.

