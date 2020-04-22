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Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları 37 bin 561 vatandaşın hizmetine koştu

ORDU HABERLERİ  | 22.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Ordu’da 19 ilçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ve 22 Mart 2020 tarihinde faaliyet ve çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları, 22 Nisan 2020 tarihi itibariyle 37 bin 561 vatandaşın talebini ve ihtiyacını yerine getirdi.65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız tarafından Vefa Sosyal Destek Gruplarının faaliyete ve çalışmalarına başladığı 22 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar 112 çağrı merkezine 6 bin 586, 155 polis çağrı merkezine 6 bin 108, 156 jandarma çağrı merkezine 3 bin 898, Kaymakamlıkların oluşturduğu merkezlere 21 bin 417 olmak üzere toplam 38 bin 9 talep ve istek başvurusu yapıldı.

Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları 37 bin 561 vatandaşın hizmetine koştu

Ordu’da 19 ilçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ve 22 Mart 2020 tarihinde faaliyet ve çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları, 22 Nisan 2020 tarihi itibariyle 37 bin 561 vatandaşın talebini ve ihtiyacını yerine getirdi.
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız tarafından Vefa Sosyal Destek Gruplarının faaliyete ve çalışmalarına başladığı 22 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar 112 çağrı merkezine 6 bin 586, 155 polis çağrı merkezine 6 bin 108, 156 jandarma çağrı merkezine 3 bin 898, Kaymakamlıkların oluşturduğu merkezlere 21 bin 417 olmak üzere toplam 38 bin 9 talep ve istek başvurusu yapıldı. Yapılan 38 bin 9 başvurudan, 37 bin 561’i Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda görev alan emniyet, jandarma, zabıta, sağlık, öğretmen, din görevlileri, belediye personelleri, Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından yerine getirildi.

“Kimseniz Yoksa, Devletiniz Var”
Evlerinde tek başına yaşayan veya ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için devletin tüm kurumları ve personelleriyle hizmet verdiğini belirten Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşa, "Kimseniz yoksa, devletiniz var" anlayışıyla görev yaptıklarını belirtti.
Vali Yavuz, “Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda görev alan kamu çalışanlarımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri, ilaç ihtiyaçları, temel gıda maddelerinin karşılanması, evlerinin temizliği, kişisel bakımları, emekli maaşlarının bankadan çekilmesi gibi bir çok hizmetleri yerine getirilmektedir. Birçoğu gönüllü olan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimiz, ‘Yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır’ anlayışı içerisinde onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için adeta seferber olmuş durumdadırlar. Düşünün, bir okul müdürümüz, bir yaşlı amcamızın ekmek ihtiyacını karşılıyor. Düşünün, bir güvenlik görevlimiz bir teyzemizin tarlasını tarım aracı ile işliyor. Düşünün, bir imam hatibimiz bir başka büyüğümüzün gazetesini alıp kendisine ulaştırıyor. Bunlar, zorla yaptırılacak işler, hizmetler değil. Bu hizmetleri yapan insanlar, hizmetinde bulundukları büyüklerimizin hayır duasını almak için bu hizmetleri yapıyor. Dünya üzerinde hiçbir millette olmayan bu kadirşinaslık, Türk milletinin en önemli özelliklerden birisidir” dedi.

Ordu’da Vefa Sosyal Destek Grupları 37 bin 561 vatandaşın hizmetine koştu

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