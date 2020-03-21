Ordu’da virüs mücadelesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşın tedbirlerini sıklaştırdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, daireler arası koordinasyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüs ile mücadele konusunda tüm tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz” dedi.

Korona virüsü ile mücadele konusunda en ufak bir detayı atlamadıklarının altını çizen Bülent Şişman, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sıkı şekilde yürütüyoruz. Başta halkın yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları olmak üzere, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte ile ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarımızda da bu kapsamda çalışmalar yaptık. Öncelikle belirli bir süre binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bunun haricinde hizmet binamızda bulunan klimaların temizliği ve hijyen kurallarını maksimum seviyeye çıkardık. Tüm binalarımıza el dezenfektanları yerleştirdik. Yine sokaklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde yıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz mümkün olduğunca evlerinde kalmalarıdır” diye konuştu.