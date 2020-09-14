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Ordu’da yağışlar yüzde 8 arttı

ORDU HABERLERİ  | 14.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Meteorolojik verilere göre, Ordu iline bir yıllık düşen yağışların, normalin üzerinde gerçekleştiği açıklandı.Meteoroloji 10.

Ordu’da yağışlar yüzde 8 arttı

Meteorolojik verilere göre, Ordu iline bir yıllık düşen yağışların, normalin üzerinde gerçekleştiği açıklandı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Ordu iline ait 2019-2020 yılı su/tarım yılın alansal kümülatif yağış raporları açıkladı. Açıklanan raporlara göre Ordu iline 1 Ekim 2019- 14 Eylül 2020 887 milimetre olarak gerçekleşti. Açıklanan raporda, “2019-2020 su/tarım yılı yağışları 887 mm olmuştur. Yağışlar normalin (818 mm) yüzde 8 üzerinde gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Ordu ilinde 9 Eylül tarihinde görülen şiddetli sağanak sonrası şehir merkezinde bazı iş yerlerini su basmış, cadde ve sokaklarda kimi zaman bir metreye ulaşan su birikintileri oluşmuştu.

Ordu’da yağışlar yüzde 8 arttı

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Altinordu
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Dilek Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
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Nokta Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Vitamin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Yasemin Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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