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Ordu'da yaşlı adam, oğlunun vefat haberini vermek için evine gelenlerce ölü bulundu

20.07.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yaşlı adam, oğlunun vefat haberini vermek için evine gelenlerce ölü bulundu

Ordu'da, oğlunun vefat ettiği bilgisi verilmek istenen baba, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 58 yaşındaki Ramazan Karayaka, kronik rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi'nde ikamet eden baba Sırrı Karayaka'ya (83) oğlunun vefat haberini vermek isteyen yakınları, yaşlı adamın yalnız yaşadığı evine gitti.

Kapısı açık olan eve giren yakınları, kapalı olan banyo kapısı önünde bir süre bekledi. Seslenmelerine rağmen Karayaka'dan yanıt alamayan yakınları, içeri girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karayaka'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Karayaka'nın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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