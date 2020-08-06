Ordu'da yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere "butonlu" hizmet

Yaşlıların herhangi bir ihtiyaçları halinde tek tuşa basarak kendilerine ulaşabilmek için alarm cihazı geliştirdiklerini belirten Şişman, proje sayesinde sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulduğunu aktardı.

Bu çerçevede 65 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşlar, gerek duymaları halinde butona basarak sıcak yemek, tadilat, sağlık ve temizlik hizmeti gibi birçok talepte bulunabiliyor.

Şişman, projenin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bu cihazla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gerek duymaları halinde veya acil bir durumda ekiplerimize ya da belirlenen yakınlarına bir tuşla anında bildirim gönderebilecek. Böylelikle yalnız kalan ya da bakıma muhtaç vatandaşlarımız kendilerini daha güvende hissedecek." dedi.

Belediye ekiplerinin butondan sinyal alması durumunda ihtiyaç sahibi kişiyle ya da yakınlarıyla irtibata geçeceğini kaydeden Şişman, cihazı ilerleyen günlerde daha çok kişiye ulaştıracaklarını bildirdi.

Şişman, cihazın GSM hattı ve mobil uygulamayla çalıştığına dikkati çekerek, kullananın acil durumda cihaz üzerindeki panik butonuna bastığını, sinyalin karşı taraftaki telefonlara anlık bildirim gönderdiğini anlattı.

