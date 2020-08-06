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Ordu'da yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere "butonlu" hizmet

ORDU HABERLERİ  | 06.08.2020 13:01 | Son Güncelleme

Ordu'da yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere "butonlu" hizmet

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, 65 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla dağıttığı mobil alarm cihazları, sorunların çözümünde etkin rol oynuyor.

Büyükşehir Belediyesince bir süre önce hayata geçirilen "Kıdemliler Konağı Projesi" kapsamında ilk etapta belirlenen 50 kişiye mobil alarm cihazı verildi.

Bu çerçevede 65 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç vatandaşlar, gerek duymaları halinde butona basarak sıcak yemek, tadilat, sağlık ve temizlik hizmeti gibi birçok talepte bulunabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Altınordu ilçesinde projenin uygulandığı bir evi ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Şişman, gazetecilere, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerini sürekli takip ettiklerini söyledi.

Yaşlıların herhangi bir ihtiyaçları halinde tek tuşa basarak kendilerine ulaşabilmek için alarm cihazı geliştirdiklerini belirten Şişman, proje sayesinde sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulduğunu aktardı.

Şişman, projenin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bu cihazla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gerek duymaları halinde veya acil bir durumda ekiplerimize ya da belirlenen yakınlarına bir tuşla anında bildirim gönderebilecek. Böylelikle yalnız kalan ya da bakıma muhtaç vatandaşlarımız kendilerini daha güvende hissedecek." dedi.

Belediye ekiplerinin butondan sinyal alması durumunda ihtiyaç sahibi kişiyle ya da yakınlarıyla irtibata geçeceğini kaydeden Şişman, cihazı ilerleyen günlerde daha çok kişiye ulaştıracaklarını bildirdi.

Şişman, cihazın GSM hattı ve mobil uygulamayla çalıştığına dikkati çekerek, kullananın acil durumda cihaz üzerindeki panik butonuna bastığını, sinyalin karşı taraftaki telefonlara anlık bildirim gönderdiğini anlattı.

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Uğur Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Gazi Eczanesi
Fatsa
İstanbul Eczanesi
Fatsa
Atila Ada Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
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Kuyumcuoğlu Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
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