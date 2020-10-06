Ordu’da yaya yollarına giren motosikletlere sıkı denetim

Ordu’da yayalara açık caddelerde motosiklet kullanımını önlemek için denetimler sıklaştırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yayaların kullanımına açık yollarda motosiklet kullanımını önlemek için kontrollere başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kontrollerde motosiklet kullanıcılarının, UKOME kararlarına göre, yaya güvenliği için yaya yollarına girmemeleri konusunda uyarıldığı bildirildi.

Ekipler, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa, Süleyman Felek ve İsmetpaşa Caddeleri, Fatsa Reşadiye Caddesi ve Ünye Çamlık Yaya Yolu’nda yaptığı uygulamalarda, motosiklet ve bisiklet sahiplerine UKOME kararlarını hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

Orduluların, lastik tekerlekli araçların girmesi yasak olan yollarda daha rahat yürümeleri ve alışveriş yapabilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kontrol başlatan trafik zabıtaları, sürücülere bilgilendirme yaptı. Kural ihlallerinin devamında ise motosiklet ve bisiklet kullanıcılarına 392 Türk Lirası cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Denetimler sırasında, paket servisi yapan lokantaların servis motorları taşıt yoluna çıkarıldı ve servislerine buradan başlamaları gerektiği bildirildi.

