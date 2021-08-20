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Ordu'da yayladaki dar yolda sıkışarak havasız kalan 122 koyun telef oldu

20.08.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yayladaki dar yolda sıkışarak havasız kalan 122 koyun telef oldu

Ordu'nun Kabataş ilçesindeki yaylada dar yolda sıkışan 122 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Fikri Sütçü, 122 koyununu otlatmak için ilçeye bağlı Hoşkadem Yaylası'na getirdi.

Meraya giden dar toprak yola giren koyunlar, yolun kapalı olması nedeniyle sıkıştı. Geri dönemeyen ve birbirini sıkıştıran 122 koyun, havasızlık sonucu telef oldu.

Hayvanların sahibi Sütçü'nün ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek konuya ilişkin inceleme başlattı.

Fikri Sütçü, AA muhabirine, koyunlarının tamamını kaybettiğini ve ailesinden birini kaybetmiş kadar üzüldüğünü söyledi.

Başına böyle bir şeyin ilk defa geldiğini belirten Sütçü, yetkililerden destek istedi.

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