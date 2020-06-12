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Ordu’da yaylalar beyaza büründü

ORDU HABERLERİ  | 12.06.2020 21:13 | Son Güncelleme

Ordu’da öğlen saatlerinden sonra aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, yaylalarda dolu yağışına dönüştü.Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda sağanak yağmur, yerini doluya bıraktı.

Ordu’da öğlen saatlerinden sonra aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, yaylalarda dolu yağışına dönüştü.
Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda sağanak yağmur, yerini doluya bıraktı. Birden bastıran dolu, yayladaki arazileri ve menderesin etrafını beyaza bürüdü. Ordu’nun bazi yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylalarında da dolu yağışı görüldü.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda görülen dolu yağışı sonrası oluşan manzarayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yüksek kesimli bölgelerde dolu yağışı ve şiddetli rüzgarın etkili olabileceği bildirilmişti.

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