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Ordu’da yaylalar renklendi

ORDU HABERLERİ  | 23.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Ordu’nun yüksek kesimlerindeki yaylalar, hem sonbahar mevsimi hem de kar yağışı ile renklendi.Yüksek kesimlerde kısmen etkili olan kar yağışı, sonbahar mevsiminde güzelleşen yaylalara renk kattı.

Ordu’nun yüksek kesimlerindeki yaylalar, hem sonbahar mevsimi hem de kar yağışı ile renklendi.
Yüksek kesimlerde kısmen etkili olan kar yağışı, sonbahar mevsiminde güzelleşen yaylalara renk kattı. Kumru ilçesinde bulunan 2bin rakımlı Düzoba Yaylası, hem sonbaharın renkleri hem de etkili olan kar yağışı sonrası oluşan görsel ile görenleri hayran bıraktı. Ordu’nun, her tonda yeşilini bünyesinde bulunduran yaylalar, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünürken, kış aylarının yaklaşması ile de özellikle vatandaşların hafta sonu uğrak noktaları arasında yer alıyor. Sis bulutlarının da hakim olduğu yaylalarda, kartpostallık görüntüler oluştu.

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