Ordu’da yıkımı süren işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Olay, Altınordu ilçesi Düz Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanındaki dükkanların yıkım çalışmaları esnasında, boşaltılan bir işyerinin içerisinde çalışmalar sürerken oksijen kaynağı kullanıldı. Bu esnada hurdaların üzerine sıçrayan kıvılcım işyerinin çatısında yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak söndürme çalışması başlattı. Kısa süre içerisinde alevleri söndürerek kontrol altına alan ekipler, sonrasında da soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

