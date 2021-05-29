YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da yıldırım isabet eden minare hasar gördü

Ordu'da yıldırım isabet eden minare hasar gördü

29.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yıldırım isabet eden minare hasar gördü

1/

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir caminin minaresinde yıldırım isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

İlçeye bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nde etkili olan sağanak sırasında Kazancı Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Minarenin üst kısmındaki bir bölüm, caminin yan tarafında park halindeki aracın üzerine düştü. Cami imamı Resul Çelik'e ait araçta hasar meydana geldi.

Mahalle muhtarı Dursun Berçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatine doğru gerçekleşen olayda minarenin yıkıldığını ve imamın aracına zarar verdiğini söyledi.

Berçin, can kaybının olmadığını ifade ederek, "Allah beterinden korusun inşallah. Yıldırımın düşme anını görmedim ama gök gürültüsü ve şimşek çakması oldu. Namaz vakti değildi. Vatandaşlarımız yoktu, can kaybı yok çok şükür." dedi.

İmam Çelik ise büyük bir gürültüyle dışarı çıktıklarında minarenin tepesinin koptuğunu ve ağır hasarlı aracı gördüklerini belirtti.

En büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurgulayan Çelik, "Olaydan yarım saat önce de çocuklar ve bazı vatandaşlar caminin etrafındaydı. Onlar da kazaya denk gelmediler. Ona da çok şükür elhamdülillah. Ucuz atlattık diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir de 60 yıllık caminin yapıldığı dönemi hatırladığını söyledi.

Afet dolayısıyla mağduriyet yaşandığını dile getiren Demir, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Demir, incelemelerin ardından gereğinin yapılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ordu'da gölete giren 2 genç boğulduOrdu'da gölete giren 2 genç boğuldu
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:53
Öğle
12:31
İkindi
16:29
Akşam
19:59
Yatsı
21:44

Ordu Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cumartesi

Berrin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
İbnisina Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Ufuk Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Büyük Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Eser Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Şeyma Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Bulut Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.