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Ordu’da yoğun kullanılan sokak ve caddelerde maske zorunluluğu getirildi

ORDU HABERLERİ  | 16.05.2020 17:40 | Son Güncelleme

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun olarak kullanılan sokak ve caddelerde maske kullanımının zorunlu hale geldiği belirtildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekilerek, il genelinde insan hareketliliğinin ve yoğunluğunun bulunduğu cadde, sokak ve sahil kesimlerinde maske takma zorunluluğunun, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun olarak kullanılan sokak ve caddelerde maske kullanımının zorunlu hale geldiği belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekilerek, il genelinde insan hareketliliğinin ve yoğunluğunun bulunduğu cadde, sokak ve sahil kesimlerinde maske takma zorunluluğunun, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile zorunlu hale getirildiği ifade edildi. Altınorduilçesinin yaya trafiğinin yoğun olduğu Süleyman Felek, İsmetpaşa, Zübeyde Hanım caddeleri ile Soya-Rıhtım arasındaki sahil bandında, Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerinin kalabalık alanlarında maske takma zorunluluğunun getirildiği kaydedilen açıklamada, buralarda vatandaşların mutlak suretle maske takmalarının mecburi olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca maske takmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağına dikkat çekildi.

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