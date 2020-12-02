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Ordu’da zincirleme kaza: 1 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 02.12.2020 20:51 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ünye Cezaevi Kavşağı’nda Süleyman E.’nin kullandığı 34 SP 6464 plakalı otomobil, Tarık Ş.

Ordu’nun Ünye ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ünye Cezaevi Kavşağı’nda Süleyman E.’nin kullandığı 34 SP 6464 plakalı otomobil, Tarık Ş. idaresindeki 34 FV 8526 plakalı tır, Mustafa G. yönetimindeki 19 ABK 640 plakalı tır ve İbrahim E.’nin kullandığı 55 ABC 02 plakalı kamyonet kazaya karıştı. Dört aracın karıştığı kazada hafif yaralanan İbrahim E., 112 sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Meltem Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ada Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Kuyumcuoğlu Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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